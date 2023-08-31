مواقع التواصل ضد منع الفتيات من ارتداء العباءة في فرنسا

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واعلن هذا القرار وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال بذريعة أن العباءة التي ترتديها الفتاة تناقض مبادئ العلمانية التي تتبناها البلاد.

وفي مجال أخر، ما يزال الجدل واسعا حول تسريب خبر لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين. اللقاء الذي حصل في العاصمة الإيطالية روما بتنسيق من الحكومة الإيطالية.. تم تسريب خبر انعقاده من الجانب الإسرائيلي ومن كوهين نفسه. غضب عارم انفجر في ليبيا بعد تسريب الخبر ليعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إقالة المنقوش التي غادرت البلاد بشكل غامض.

وفي ظل تضارب في التبريرات بين علم الدبيبة باللقاء وبين تنكره له، يتمسك الشارع الليبي بموقفه الرافض لأي تطبيع مع الاحتلال.

اما في لبنان وتجسيداً لحق كل إنسان في الحصول حق التعرّف على الثقافات الاخرى والأعمال الفنية، انطلقت حملة السينما للجميع التي أطلقتها جمعية تيرو للفنون في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث أعلنت عن أسبوع سينما المكفوفين. الأسبوع مخصص لعرض أفلام للمكفوفين، ويقوم على فكرة عرض الأفلام من خلال الوصف الصوتي تسهيلا لإيصال الفكرة. المشاهدون الذين حضروا إلى السينما أعربوا عن فرحة عارمة لأنهم كانوا جزءً من هذه التجربة الفريدة، معتبرين أن هذه الخطوة إنسانية توصل لهم رسالة بأن هناك من يهتم بهم.