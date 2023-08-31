الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة العشرين في الهند

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت وكالة "رويترز": "من المرجح أن يغيب شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في الهند، ومن المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، الصين في القمة يومي 9 و10 سبتمبر".

وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول 2023، في نيودلهي.

مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، قال الوزير الهندي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى قمتها: "ردا على سؤالكم بشأن زيلينسكي ومجموعة العشرين. كلا، برأينا أن المشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين تقتصر على أعضاء المجموعة، وكذلك على بعض الدول الأخرى والمنظمات التي قمنا بدعوتها إلى القمة".