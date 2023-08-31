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إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر

إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، حميد رضا دهقاني بوده، عن إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر مساء أمس الأربعاء، كانوا قد اعتقلوا لدخولهم المياه القطرية بالخطأ.

العالم-ایران

وقال السفير الايراني في هذا الصدد: بجهود زملائي في السفارة وبمساعدة المسؤولين القطريين، حصلنا على أمر بالإفراج عن ثلاثة من رعايانا (يوسف. ب.، عبد الرحمن. ب. وفرهاد. س.)..

وأوضح دهقاني سبب اعتقالهم وسجنهم، قائلا: تم القبض عليهم لدخولهم مياه قطر بالخطأ، وسيعودون إلى بلادنا خلال الأيام المقبلة.

واضاف السفير الايراني: إننا نتفاوض من أجل إطلاق سراح سجناء آخرين.

يذكر ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، اعلن يوم 22 أغسطس/آب الماضي، إطلاق سراح سجينين إيرانيين في قطر دخلا البلاد بـ "بطاقات هيا" السياحية، وكانا يعملان بدون رخصة رسمية.

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