أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 31 اغسطس 2023

كيهان ..

القائد يثمن ملف أداء حكومة رئيسي في مجالات البنى التحتية والنمو الإقتصادي والسياسة الخارجية .

ابرار ..

القائد يثني على جهود الحكومة مؤكدا ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الإنتاج .

جوان ..

الإنقلاب العسكري بالغابون إستمرار لمسلسل إنقلابات مدعومة شعبيا ببلدان أفريقية ضد النفوذ الفرنسي.

رسالت..

رئيس جمهورية الغابون المقال يحرِّض المواطنين على القيام بمظاهرات وإضرابات لإفشال الإنقلاب العسكري.

ارمان ملي ..

حركة الجهاد الإسلامي تنذر الكيان الصهيوني بالرد على أي إغتيال يستهدف قادة المقاومة .

جمهوري اسلامي ..

وزارة الأمن توجه ضربة قاصمة لشبكة تجسس إرهابية صهيونية في أربع محافظات .

سياسة روز..

وزيرا خارجية ايران وسوريا يؤكدان بدمشق على تعزيز العلاقات الثنائية ووحدة الأراضي السورية .

ايران ..

مخاوف بالإتحاد الاوروبي من إحتمال إنسحاب ألمانيا من عضويته تحت وطأة تداعيات الحرب الأوكرانية.

اطلاعات..

الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي تتحرك لمساءلة بايدن بقضايا فساد مالي لأسرته.

مردم سالاري ..

هنغاريا تحذر من تزايد خطر إندلاع حرب عالمية ثالثة بإستمرار الأزمة الأوكرانية .

خراسان ..

قرب صدور كتاب جديد بأمريكا بعنوان " آخر سياسي" حول متاعب بايدن الجسمية والعقلية .

ارمان امروز ..

الإنقلاب العسكري بالغابون ينهي النفوذ الفرنسي في مستعمرة فرنسية سابقة أخرى بأفريقيا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن الانقلاب العسكري في جمهورية الغابون في مقالها ( فرنسا تفقد نفوذها بمستعمرة سابقة أخرى بأفريقيا)..

مسلسل الانقلابات العسكرية في بلدان افريقية كانت ضمن المستعمرات الفرنسية تحوَّل لكابوس جدي للرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون.

"إن الإنقلاب العسكري بجمهورية الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية باليورانيوم , ضربة جديدة مؤلمة للنفوذ الفرنسي بغرب أفريقيا"

انقلاب الغابون جاء بعد نحو شهر من انقلاب عسكري بجمهورية النيجر المستعمرة الفرنسية السابقة ايضا التي تقع بدورها ضمن منطقة النفوذ العسكري والاقتصادي الفرنسي. وسبق كلَّ ذلك احداث مماثلة بمالي وبوركينافاسو ايضا. ان ما يحدث في افريقيا هو انقلابات عسكرية مدعومة شعبيا ضد النفوذ والهيمنة العسكرية والاقتصادية الفرنسية, الامر الذي يشكل هاجسا مخيفا لباريس.

رسالت ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( سياسيون لا يتكلمون إلا بعد فوات الأوان ) كتبت صحيفة رسالت ..

وجه الرئيس الفرنسي السابق نيولا ساركوزي انتقادات لاذعة لما وصفَه بتحرك الغرب على حافة فوهة بركان في معرض تنديده بالسياسات الغربية ازاء الحرب في اوكرانيا. وذلك في تصريحات اثارت غضب كبار المسؤولين بباريس والعواصم الغربية الامر الذي انعكس بتسريع وتيرة التحقيق باتهامات الفساد المالي الموجهة ضده.

"لابد أن نتساءل لماذا تتسم تصريحات كبار المسؤولين الغربيين بنوع من العقلانية بعد إنتهاء مهامهم وتقاعدهم, هل يزداد إدراكهم وفهمهم فجأة؟"

أم ان ضرورات البقاء في مناصبهم ومماشاة الوصفات التي تمليها امريكا تحول دون اتخاذهم مواقف صريحة ومستقلة ؟

جوان ..

في الشأن الأوكراني كتبت صحيفة جوان في تقريرها ( المسيرات الأوكرانية تستهدف العمق الروسي) ..

في الايام الاخيرة كثفت كييف هجمات مسيراتها على مواقع في العمق الروسي فيما يبدو انه استراتيجية جديدة ورهان من قبل زيلينسكي على نقلِ الحرب بشكل تدريجي للاراضي الروسية .

"الحرب الأوكرانية مقبلة على مرحلة أكثر خطورة بتكثيف كييف هجماتها بالمسيرات بالعمق الروسي وإستخدام جيشها العنقودية بدونيتسك"

ان اوكرانيا التي لم يتبق لها ما تخاف اَن تفقده, قد تتجه نحو التصعيد ربما املا بالحسم العسكري البعيد المنال او لايجاد ارضيةٍ لبدء مفاوضات.

سياسة روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( كوابيس ماكرون التي لاتنتهي بأفريقيا) كتبت صحيفة سياسة روز ..

الانقلاب العسكري في جمهورية الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة والمطلة على المحيط الاطلسي بغرب افريقيا, تطور جديد بالغ الاهمية على صعيد موجة انحسار النفوذ الفرنسي في القارة الافريقية.

"إنقلاب الغابون أطاح في الواقع بحكومة معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع باريس, الأمر الذي يحمل مؤشرات تدفع نحو إنهاء النفوذ الفرنسي"

ان الغابون انضمت بهذا الانقلاب للنيجر ومالي وبروكينافاسو التي شهدت انقلابات عسكرية اطاحت بحكومات مرتبطة سياسيا واقتصاديا بالنفوذ الفرنسي الذي يعتبر امتدادا للحقبة الاستعمارية الفرنسية بالقارة الافريقية .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها( ابتزاز مائي تركي للعراق للحصول على تنازلات نفطیة)..

ازاح نائب عراقي سابق الستار عن استخدام تركيا موضوع حصة العراق المائية من نهر دجلة اداة ضغط على بغداد بشأن قضايا صادرات النفط من اقليم كردستان العراق لتركيا. وحسب النائب السابق غالب محمد علي

"أنقرة تحاول فرض شروطها بشأن صادرات النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان باستخدام ورقة حصة العراق المائية كورقة ضغط"

وما تريده تركيا هو تعرفات ترانزيتٍ اكبر لتصدير النفط العراقي لاوروبا عبرَ اراضيها ومن میناء جیهان, وتريد خصومات سعرية لمشترياتها من النفط العراقي وكذلك اعترافَ بغداد بمناطق نفوذ عسكري تركي بشمال العراق وذلك لاعادةِ النظر بحصة العراق المائية.