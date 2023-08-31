شاهد.. كوريا الشمالية تتدرب علی 'ضربة نووية تكتيكية'

في إطار التصعيد المتواصل بمنطقة شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في إطار 'تدريب على ضربة نووية تكتيكية'.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فإن الوحدة الصاروخية الكورية الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي في مطار بيونغ يانغ الدولي ونفذت مهمة الضربة النووية بشكل صحيح، وهي مهمة تحاكي عملية داخل أراضي الجارة الجنوبية.

وجاءت التجربة بحسب بيونغ يانغ رداً على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق تجريها الولايات المتحدة الاميركية وكوريا الجنوبية، وهي مناورات تثير دوما غضب كوريا الشمالية، كما أكد جيش كوريا الشمالية أن التجربة الصاروخية تحمل رسائل واضحة للأعداء.

وكانت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من نوع بي-1بي، شاركت في المناورات الجوية المشتركة مع سيؤول، وقد حلقت الأربعاء فوق شبه الجزيرة الكورية، ما أثار حفيظة بيونغ يانغ.

ووصفت كوريا الشمالية تحليق القاذفة في أجواء شبه الجزيرة بالتهديد الخطير وانه امتداد لسيناريو ضربة نووية استباقية ضدها.

يذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عززت تعاونها في مجال الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، وأجرت الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

من جهته يؤكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر 'لا رجوع عنه'، ويشدد على ضرورة تعزيز ترسانتها خصوصا بالأسلحة النووية التكتيكية.

وتعهد كيم جونغ اون في وقت سابق تعزيز القوة البحرية لبلاده وحذر من 'خطر اندلاع حرب نووية' في مياه شبه الجزيرة، وفق ما نقل عنه الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية.