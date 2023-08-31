زيارة أميرعبداللهيان رسالة لرفع مستوى الرد على النوايا الأميركية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

و في حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار أسامة دنورة إلى أن ما يطلق في زيارة مثل زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إلى سوريا ولبنان هي رسائل لرفع عتبة الرد على الاعتدات الإسرائيلية والنوايا الأميركية.

ولفت إلى أن المعركة هي مشتركة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجيش العراقي والحشد الشعبي والجيش العربي السوري وجميع قوى المقاومة في لبنان، حيث هي شريكة بحسب الموقع الجغرافي والظرف الجيوبوليتيكي في محاربة الإرهاب.

وفي جانب آخر أشار إلى أن: الأميركي يبادر إلى اعادة تنشيط خلايا داعش النائمة وتهريب عدد من المقاتلين من السجون -حيث حصلت أكثر من حادثة- وإعادة النشاط على أكثر من صعيد لتنظيم داعش.

وأضاف: آنذاك وبكل تأكيد لا يوجد أي شك أن الدور الإيراني سوف يتجدد في رئاسة الجنرال إسماعيل قاآني كما كان في عهد رئاسة الشهيد سليماني.

ولفت دنوره إلى أن إقفال الحدود السورية العراقية أمر خطير جدا ولا يمكن أن يمر لا بالقوات الأميركية في الأراضي السورية ولا بالقوى الإرهابية والمرتزقة التابعين لها.

وبين أن: الأميركي اليوم لربما استشعر الخطر ويريد أن يمرر رسالة جهوزية بأنه إذا بدأتم باستهداف القواعد والوجود الأميركي على الساحة فنحن جاهزون لهذا الاحتمال.

وخلص إلى القول: لكن كل هذا المشهد هو أقل من أن ينتج انزياحا من الصراع منخفض الشدة -الذي يميز صفة الانخراط الأميركي على الساحة السورية- إلى مشهد الحرب المحدودة أو الحرب الشاملة.

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