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کمين لقوات الاحتلال في نابلس وعملية دهس في رام الله

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قتل جندي اسرائيلي، واصيب خمسة آخرون في عملية دهس غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، فيما استشهد المنفّذ بنيران جنود الاحتلال.

العالم - فلسطين

التصعيد يفرض نفسه على الوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية، التي شهدت عملية دهس جديدة، أدت الی مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين، على حاجز مكابيم العسكري قرب بيت سيرا غربي رام الله.

الاعلام الاسرائيلي تحدث عن إصابات حرجة وخطيرة بين المصابين، فيما اعلنت إذاعة جيش الاحتلال اطلاق النار على المنفذ، ما أدى إلى استشهاده وفق ما اعلنته مصادر فلسطينية. العملية استدعت تواجد مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي في مكان العملية واطلاعه على تفاصيلها ونتائجها.

عملية الدهس سبقها بساعات تصعيد آخر في نابلس، حيث أوقف المقاومون فيها قوة صهيونية عبر كمين بعبوات ناسفة محلية في منطقة الضاحية بنابلس، حيث دخلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بثلاث جرافات المنطقة الشرقية في نابلس عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف. لتصطدم القوات بكمين عبوات ناسفة أوقع إصابات مؤكدة في قوات الاحتلال، جيش الاحتلال اعترف بإصابة ضابط وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة.

اشتباكات مسلحة ومواجهات صاحبت عملية الاقتحام، وتصدى عشرات الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال، وأغلقوا شوارع المنطقة بالإطارات المشتعلة، مواجهات أدت إلى عشرات الاصابات، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أوضح أن الإسعاف نقل شابا أصيب بالرصاص الحي إلى المستشفى، أضافة إلى أربعة آخرين اصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط، وآخر بشظايا الرصاص، فضلاً عن أكثر من ثمانين حالة اختناق بالغاز السام.

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