كيان الاحتلال ينفذ سياسة خطيرة في دول المغرب العربي؟

والبداية مع سيث جي غرانتزمان وهو باحث اسرائيلي والمدير التنفيذ لمركز الشرق الاوسط للتحليل والتقارير كتب مقالاً لصحيفة جروسل بوست الاسرائيلية أتى تحت عنوان: "كيف ستؤثر الازمة الدبلوماسية بين "اسرائيل" وليبيا بالعالم العربي"؟ وقال: يبدو ان الجدل الاسرائيلي الليبي هو بمثابة ارتداد الى حقبة من الزمن عندما كان ينظر فيها الى العلاقات مع "اسرائيل" انها اكثر اثارة للجدل، انه تذكير لبعض الدول لاتزال لديها شعبويون يستخدمون الغضب تجاه "اسرائيل" لتحقيق اهدافهم.

واضاف، ان الجدل الدائر حالياً قد يهز ما تبقى من الثقة في طرابلس، ويكون ايضاً آخر ما تحتاج اليه الحكومة في تعاملها مع ازمات اخرى، ويمكن الحكم على القصة الحقيقية من خلال التغطية الاعلامية في المنطقة ترتبط العديد من وسائل الاعلام الحكومية لذا يمكن النظر وسائل الاعلام في المنطقة على انها تعكس مصالح الحكام وبعض الناس.

وختم الى ان بعض دول الخليج الفارسي قد تفضل نوعاً من التطبيع مع "اسرائيل" وكذلك ليبيا في نهاية المطاف، وقد تصالحت تركيا ايضاً مع "اسرائيل" مما يعني انها لا تعتر ذلك مثيراً للجدل.

يحاور هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من جنيف.. الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات..

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