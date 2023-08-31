بالفيديو...رادود ايراني يرثي الامام الحسين على ضريح الشهيد ابي مهدي المهندس

العالم-العراق

وأصبح ضريح الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مدينة النجف الأشرف، مقصداً للآلاف من داخل العراق وخارجه كل عام، وقد بات يشكل محطة إضافية لزوار الأربعين الذين يتوجهون من النجف الى مدينة كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام.

وعند بداية الشارع التاسع في مقبرة "وادي السلام" بالنجف الأشرف، يتوقف زوار أربعين الإمام الحسين عليه السلام ويتوجهون نحو ضريح الشهيد القائد أبو مهدي المهندس الذي أصبح مزاراً ومقصداً للآلاف من داخل العراق وخارجه.



الشهيد المهندس هو أحد القادة المؤسسين للحشد الشعبي في العراق وأبرز مؤسسي المقاومة العراقية في وجه المحتل الأمريكي، أستهدفته هو وقائد فيلق القدس الشهيد البار الحاج قاسم سليماني، الطائرات الأمريكية فجر الثالث من كانون الثاني/يناير عام 2020 في جريمة إغتيال دولية بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قرب في مطار بغداد الدولي.