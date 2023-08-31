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هنية يشيد بالموقف الليبي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال

هنية يشيد بالموقف الليبي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، يوم الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بحثا خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وأعرب هنية عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن المحاولة الصهيونية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه تلقوا الموقف الليبي بفخر واعتزاز، في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشان التطبيع مع العد".

وشدد هنية على أن "الموقف الليبي يمثل إسنادا قويا للشعب الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية ومخططاتها الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية".

ومن جانبه أعرب المنفي عن موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والتطبيع من إسرائيل وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمراء في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال".

وأكد المنفي ثبات السياسة الخارجية الليبية تجاه القضية الفلسطينية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.

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