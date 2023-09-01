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بالصورة.. طفلة عراقية تدهش العالم خلال زيارة الاربعين

بالصورة.. طفلة عراقية تدهش العالم خلال زيارة الاربعين
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

في ظلِّ تنامي توافد الزائرين من داخل العراق وخارجها ووصولهم إلى أعداد مليونيَّة، بدأت مواكب الخدمة الحسينية الانتشار في الطرق والممرات التي يسلكونها باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة الأربعينية، لكن ما فعلته طفلة عراقية "فقيرة" أدهش العالم بكرمها وعفويتها.

العالم - العراق

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لطفلة عراقية تقوم بتوزيع حلويات على زائري الامام الحسين (ع) خلال الزيارة الاربعينية، لكن ما أدهش العالم انها ظهرت حافية القدمين على الرغم من الأجواء الصيفية وحرارة الشارع وكأنها من عائلة فقيرة وتريد ان تعبر ان هذا كل ما أملك لقدميه.

وانتشر المقطع بشكل واسع النطاق، في العراق والعالم، حيث كتب العديد العراقيين عبارات عفوية، عن الطفلة التي قالت ان اسمها "ايوته". كما دعا اخرين، لتكريمها واعطاءها جائزة نظراً لعفويتها وكرمها الذي لا يوصف بكلمات.

في المقابل تتسابق هذه المواكب الحسينية في نصب سرادقاتها لاستقبال المشاية وتقديم الخدمات لهم وسط صيحات للقائمين عليها تميز شعائر الزيارة سنوياً بمقولة "هلا بزوار الحسين".

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