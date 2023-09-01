الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو.. تواصل حركة زوار الاربعين من النجف الى كربلاء

شاهد بالفيديو.. تواصل حركة زوار الاربعين من النجف الى كربلاء
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

بعث مراسل قناة العالم الاخبارية اخر التصاوير عن مشاية اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) في العراق وحركة الزائرين من محور مدينة النجف الاشرف باتجاه مدينة كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

ونقل مراسلنا الزميل فؤاد فاضل حركة توافد الزائرين التي وصفها بالمتواصلة من مدينة النجف الاشرف "بعد زيارة الزائرين لحرم امير المؤمنين (عليه السلام)" ليتجهوا بعدها الى مدينة كربلاء المقدسة.

واشار مراسلنا الى اهمية الطريق الواصل بين المدينتين المقدستين النجف وكربلاء حيث يتواجد على هذا الطريق اكثر من خمسة عشر الف موكب منتشرا على طول الطريق يقدمون خدماتهم للزائرين بمختلف انواعها من الاكل والشرب والسكن وغيرها من الامور التي يحتاجها الزائر خلال مسيره حيث تتواصل هذه المسيرة منذ اكثر من عشرة ايام.

نشاهد معا..

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مراسل العالم ينقل فعاليات موكب نداء الاقصى من مسيرة الاربعينية

بالصورة.. طفلة عراقية تدهش العالم خلال زيارة الاربعين

اتفاق إيراني عراقي لرفع مستوى التعاون الأمني على الحدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تفرضها واشنطن

حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة

بالصورة.. طفلة عراقية تدهش العالم خلال زيارة الاربعين

بالصور.. بعد 125 عاما على اختفائه "الطائر المنقرض" يظهر في نيوزيلندا

أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة للحفاظ على مستوى السكر في الدم

شاهد بالفيديو.. تواصل حركة زوار الاربعين من النجف الى كربلاء