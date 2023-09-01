شاهد بالفيديو.. تواصل حركة زوار الاربعين من النجف الى كربلاء

العالم - العراق

ونقل مراسلنا الزميل فؤاد فاضل حركة توافد الزائرين التي وصفها بالمتواصلة من مدينة النجف الاشرف "بعد زيارة الزائرين لحرم امير المؤمنين (عليه السلام)" ليتجهوا بعدها الى مدينة كربلاء المقدسة.

واشار مراسلنا الى اهمية الطريق الواصل بين المدينتين المقدستين النجف وكربلاء حيث يتواجد على هذا الطريق اكثر من خمسة عشر الف موكب منتشرا على طول الطريق يقدمون خدماتهم للزائرين بمختلف انواعها من الاكل والشرب والسكن وغيرها من الامور التي يحتاجها الزائر خلال مسيره حيث تتواصل هذه المسيرة منذ اكثر من عشرة ايام.

نشاهد معا..

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