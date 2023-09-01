بغداد تعلن الموقف اليومي للوافدين عبر الحدود لإحياء زيارة الأربعين

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وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر بعملها مع انتشار القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".

وأضافت أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)، حيث بلغت أعداد العجلات الوافدة (8168) عجلة، فيما بلغت أعداد الوافدين (325243) شخصاً".

وذكرت أن "أعداد الوافدين منذ بداية مراسيم الزيارة بلغت (2654643) وافداً".