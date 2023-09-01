أمير عبداللهيان: إيران تدعم جهود لبنان لإنتخاب رئيس الجمهورية

العالم - إيران

وقال عبداللهيان اليوم الجمعة خلال لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن تقييمنا حول تقدم العلاقات مع السعودية إيجابي، وتحسين العلاقات بين رياض وطهران فضلا عن نتائجها الإيجابية للبلدين له آثار إيجابية على التطورات الإقليمية.

وبالإشارة إلى ذكرى اختطاف الإمام موسى الصدر والاحتفاء بدوره المركزي والدائم في التطورات السياسية والمقاومة في لبنان وفلسطين، ثمن وزير خارجية بلادنا الجهود المتواصلة التي يبذلها السيد "نبيه بري" في متابعة مصير الامام موسى الصدر.

وشدد على الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها و قال: إن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة أمر في غاية الأهمية.

ولفت أن هذا الموضوع شأن داخلي ويخص الشعب اللبناني وقادته، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جهود رئيس البرلمان والتيارات السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبالإشارة إلى الأعمال المشينة في إهانة القرآن الكريم في السويد والدنمارك وفي معرض شرحه لإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنديد هذه الاعمال، حيث نقل وزير الخارجية لبري مقترح رئيس المجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قالیباف بخصوص المبادرة المشتركة لبرلمانات الدول الإسلامية.

من جانبه، أكد "نبيه بري" أن القضية الأهم في لبنان هي موضوع الرئاسة وقال: الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانية في هذا المجال مستمرة.

واضاف بري: في حال انتخاب الرئيس، فإن لبنان بلد غني ويمكنها الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية خلال فترة قصيرة.

وشدد على أن أهم أسباب الضغط على لبنان هو استهداف المقاومة، وأضاف: إن المقاومة التي تقف إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات وإلى جانب الجيش هي الركيزة الأساسية لأمن البلاد.

وأعرب بري عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية واعتبرها مفيدة للمنطقة بأكملها.