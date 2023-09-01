مقتل 8 إرهابيين من لواء تابع لـ'النصرة' بريف اللاذقية

العالم- سوريا

في سياق آخر قال مراسلنا إن مقاتلي العشائر يسيطرون على طريق حقل العمر النفطي شرقي دير الزور ويعد من أهم حواجز ميليشيا "قسد" الإنفصالية في المنطقة كما يستولون على آخر مقر لمليشيا قسد في بلدة حوايج ويحرقون مدرعاتهم وأعلامهم الانفصالية، وأخيرا شدد على أن العشائر تسيطر بشكل شبه كامل على ريف دير الزور الشرقي

هذا وتتواصل المعارك العنيفة بين العشائر العربية من جهة وجماعة قسد من جهة اخرى في دير الزور وريفها شرقي سورية.

وسيطرت العشائر على العديد من القرى والبلدات التي كانت تابعة لقسد واخرها بلدات البصيرة والبحرة والدحلة وجديدة عكيدات. وخلفت عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين. ودعت قبيل العكيدات إلى توحيد العشائر ومواجهة قسد شرقيّ البلاد.

في التفاصيل، شرخ كبير بين العشائر العربية وجماعة قسد الانفصالية احدثته المعارك الدائرة بينهما في دير الزور وريفها.. فالبندقية التي حاول الاميركي كثيرا توحيدها في المناطق التي يحتلها في سورية ها هي انقلبت على بعضها عند اول خلاف بينهما.. فعلى مدار نحو اسبوع من بداية الازمة بين الجانبين سيطرت العشائر على العديد من القرى والبلدات التي كانت تابعة لقسد وكان اخرها بلدة البصيرة، وهي من كبريات البلدات في ريف دير الزور الشرقي بالاضافة الى بدات البحرة والدحلة وجديدة عكيدات، حيث شن مقاتلو العشائر هجوما على مقرّ قسد فيها وسيطروا عليها.

وذلك بعد سيطرتهم على عدة حواجز عسكرية لقسد في بلدات ذيبان والشحيل ودرنج، وهاجموا رتلاً لقسد كان قادماً من الرقة، في منطقة الحاوي غربيّ دير الزور. وأغلق مقاتلو العـشائر عدد من الطرقات الرئيسية في ريف المدينة.

هذه المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين، ودعا شيخ قبيل العكيدات ابراهيم الهفل، إلى توحيد العشائر ومواجهة قسد شرقيّ البلاد. وطالب قوات الاحتلال الاميركي بتشكيل مجلس قيادة عسكرية من أعيان عشائر دير الزور من الثقات والعسكر ذوي الخبرات من أبناء العشائر، مشددا على ان يكون الاتصال مباشرا بين العشائر وقوات الاحتلال الاميركي، فيما دعت قبيلة العبيدة الزبيدية في دير الزور، القبائل العربية على ضفاف نهر الفرات ومنطقة الجزيرة، للوقوف صفا واحدا، الى جانب الدولة والجيش السوري وطرد قوات الاحتلال الأميركية وكل الفصائل الانفصالية.