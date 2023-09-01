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تركيا تنفذ عملية جوية ضد 'العمال الكردستاني' شمال العراق

تركيا تنفذ عملية جوية ضد 'العمال الكردستاني' شمال العراق
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذها عملية جوية استهدفت معاقل مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل ومنطقة أسوس شمالي العراق.

العالم _ تركيا

وقالت الوزارة إن "العملية الجوية تأتي تماشيا مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.. من أجل تحييد عناصر حزب العمال الكرستاني/وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي، والعناصر الإرهابية الأخرى، وللقضاء على الهجمات الإرهابية ضدّ شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق، وضمان أمن الحدود، والقضاء على الإرهاب من مصادره، تم تنفيذ عملية جوية في 1 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 00:30 (بعد منتصف الليل) على مناطق (جبال) قنديل وأسوس في شمال العراق، والتي كانت تُستخدم كقواعد من قبل الإرهابيين".

وتم خلال العملية، تدمير 16 كهفا، و4 ملاجئ، ومستودعين للأسلحة والمواد المختلفة، "كما تمّ تحييد العديد من الإرهابيين، وتوجيه ضربة قوية لوجود التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في المنطقة".

ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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تركيا تنفذ عملية جوية ضد 'العمال الكردستاني' شمال العراق

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