وزير الصحة العراقي يشرف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة الأربعينية

العالم- العراق

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة برفقة وفد وزاري من مركز الوزارة للإشراف شخصيا وميدانيا من مركز العمليات الميداني قرب الحرم الشريف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف البيان، أن" الوزير اطلع فور وصوله على انتشار المفارز الطبية وسير العمل فيما أجرى زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للزائرين".

وشدد الوزير، بحسب البيان، على" أهمية توفير الاحتياجات واستعداد عجلات الإسعاف لنقل أي حالة طارئة واستعداد الفرق الجراحية للتدخل بشكل عاجل فضلا عن حملات التوعية والتثقيف الصحية ومراقبة الأغذية المقدمة للزائرين لضمان سلامتهم".