الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة العراقي يشرف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة الأربعينية

وزير الصحة العراقي يشرف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة الأربعينية
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشرف وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، فيما أكد أهمية توفير الاحتياجات كافة واستعداد عجلات الإسعاف لنقل أي حالة طارئة.

العالم- العراق

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة برفقة وفد وزاري من مركز الوزارة للإشراف شخصيا وميدانيا من مركز العمليات الميداني قرب الحرم الشريف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف البيان، أن" الوزير اطلع فور وصوله على انتشار المفارز الطبية وسير العمل فيما أجرى زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للزائرين".

وشدد الوزير، بحسب البيان، على" أهمية توفير الاحتياجات واستعداد عجلات الإسعاف لنقل أي حالة طارئة واستعداد الفرق الجراحية للتدخل بشكل عاجل فضلا عن حملات التوعية والتثقيف الصحية ومراقبة الأغذية المقدمة للزائرين لضمان سلامتهم".

روابط ذات صلة

وزير الصحة العراقي يصل إلى كربلاء المقدسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الیمن: عودة 18 صيادا بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون إرتيريا

واشنطن تدعو للتهدئة في شرق سوريا

انفجار قنبلة على جسر للمشاة في أربيل

الدفاع الجوي الايراني يقوم بعمليات الرصد على مدار الساعة في 3700 موقع

وزير الصحة العراقي يشرف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة الأربعينية

نيويورك تايمز.. واشنطن كانت على علم بالجرائم السعودية ضد المهاجرين على حدود اليمن