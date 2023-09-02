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إصابة 16 زائرا إيرانيا في حادث سير بمحافظة واسط العراقية

إصابة 16 زائرا إيرانيا في حادث سير بمحافظة واسط العراقية
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة إيلام الإيرانية غلام رضا علي محمدي عن إصابة 16 زائرا من زوار الأربعين الإيرانيين إثر انقلاب حافلة صغيرة كانوا يستقلونها في الطريق الواصل بين مدينتي جصان والكوت بمحافظة واسط.

العالم - إيران

وقال علي محمدي إنه في ضوء التنسيقات التي جرت فقد تم تسلم 7 من المصابين من الجانب العراقي ونقلوا إلى مستشفى "الإمام الحسين (ع)" في مدينة مهران، وفي وقت لاحق تم تسلم المصابين التسعة الآخرين الذي نقلوا كذلك لهذا المستشفى.

يذكر أيضا أن 7 من الزوار الإيرانيين كانوا قد توفوا بسبب الجراح البليغة التي أصيبوا بها إثر اندلاع النيران في الحافلة التي كانوا يستقلونها في أحد الطرق بمحافظة واسط يوم الثلاثاء الماضي.

كما وقع حادثا سير في الناصرية والبصرة قبل عدة أيام، مما أديا إلى وفاة وإصابة العديد من الزوار الإيرانيين.

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