خط شلمجة – البصرة السككي خطة استراتيجية لإيران والعراق + فيديو و صور

العالم - إيران

وتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية اليوم السبت إلى محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران) لتفقد المنافذ الحدودية والمشاركة في مراسم بدء تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" التي تقام بحضور رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني".

وقال مخبر فور وصوله إلى مطار آبادان بالمحافظة: إن المشاكل والعقبات التي كانت تعترض طريق تنفيذ هذا المشروع تم حلها بقرار من حكومتي الجمهورية الإسلامیة الإیرانیة والعراق، وجهود رئيس الوزراء العراقي، واليوم نشهد بداية تنفيذه.

وتابع قائلا : سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة.

واعتبر ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بعد عدة عقود حدثا سعيدا وقال: سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" .

وقال إن الدول التي تقع في شرق العالم، يمكنها الوصول والتواصل مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال هذا الخط الحديدي، كما نأمل أن يلعب هذا الخط دورا خاصا في تسهيل السفر بين إيران والعراق.

وأضاف: اليوم سنتفقد معبر شلمجة الحدودي وسألتقي زوار أربعينية الإمام الحسين(ع) وربما سنزور منفذ مهران الحدودي بمحافظة إيلام غرب البلاد.

یذکر أن مدير شركة السكك الحديدية الإيرانية "ميعاد صالحي"، أعلن أمس الجمعة، أن العراق سيبدأ الیوم السبت تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والعراق.

وأضاف، تتمثل الجهود في تنفيذ المشروع حيث تم بناء حوالي 1.4 كيلومتر من هذا الطريق بعد 1600 عملية إزالة ألغام، ووصلنا إلى الحدود.

وتابع، تولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في نطاق الخطة وأنجزت هذه المهمة؛ كما أن إزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً القادمة هي مسؤولية العراق.

من جهتها أعلنت الحكومة العراقية، أنه سيتم الیوم السبت وضع الحجر الأساس للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة".

وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن وضع حجر الأساس يأتي بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.