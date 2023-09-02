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بعد حوادث مرورية متتالية..

السيد الحكيم يطالب ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على سلامة الزائرين

السيد الحكيم يطالب ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على سلامة الزائرين
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على سلامة الزائرين من حوادث السير.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان، إن "الحوادث المرورية المؤسفة التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية والتي راح ضحيتها العشرات من الزوار العراقيين والأجانب المتوجهين لإحياء زيارة الإربعين المليونية، تتطلب من الجهات المعنية بذل المزيد من الجهود وإتباع أقصى إجراءات السلامة للحفاظ على أرواح الزوار وخٓدٓمٓة أهل البيت (عليهم السلام) لاسيما وأن العراق يحتضن مثل هذه الزيارات المليونية على مدار السنة".

وأضاف "نبتهل إلى العلي القدير أن يتقبل المتوفين شهداء عنده ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله جل في علاه أن يلبس الجرحى والمصابين رداء الشفاء والعافية".

يشار الى ان الأيام الماضية شهدت حوادث سير مميتة للزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام صوب كربلاء او الوافدين من الخارج وكان اعنفها أمس في محافظة صلاح الدين حيث توفي 13 زائراً واصيب 16 آخرين غالبيتهم من ايران بحادث مروري على الطريق الرابط بين قضاءي الدجيل وسامراء.

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بعد حوادث مرورية متتالية.. السيد الحكيم يطالب ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على سلامة الزائرين

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