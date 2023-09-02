وفد من السلطة الفلسطينية إلى السعودية.. لماذا تتوسط التطبيع مع الكيان؟

العالم - خاص بالعالم

وسيترأس الوفد الفلسطيني أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وسيرافقه رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الي جانب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وكان هذا الوفد قد اجتمع مؤخرا بالسفير السعودي غير المقيم في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، في العاصمة الأردنية عمّان.

وتتمثل المطالب الفلسطينية في تطبيق مبادرة التسوية العربية عام 2002 مقابل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي و تحويل عضوية دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حسب مصادر فلسطينية.



وتشير المصادر الفلسطينية ان جميع البنود الواردة في مبادرة التسوية العربية جرى تفصيل آليات تطبيقها في المبادرة، وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وموضوع الدولة الفلسطينية والقدس.

الوفد الذي سيزور الرياض سيطرح مع الجانب السعودي مطالب اخرى تشمل فتح القنصلية الأميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وهي مطالب وعدت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القيادة الفلسطينية منذ نحو عامين، لكنها لم تفِ بها.

كما ذكرت المصادر الفلسطينية هناك ايضا مطالب تذكّر بـ'إجراءات بناء الثقة' التي قدمها الفلسطينيون للإدارة الأميركية لتسلمها إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف العلاقات.

والتقى على اثرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الأمن في الكيان الاسرائيلي بني غانتس في أغسطس/ آب 2021، واستمرت اللقاءات منذ ذلك الحين دون أن تنفذ أي من هذه الإجراءات، وأبرزها وقف الاستيطان، ووقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية على الأرض، ووقف هدم المنازل، ووقف اقتحامات الأراضي الفلسطينية المصنفة ( أ )حسب اتفاق أوسلو، والالتزام بعدم تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى والقدس.



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