من هم أعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيزور السعودية؟

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الحديث حتى هذه اللحظة تتناقله وسائل الاعلام، حيث ان السلطة الفلسطينية لم تعلق لا سلبا ولا ايجابا، ولم تعلق فيما اذا كانت حقا تلك الزيارة تتعلق بموضوع المطالب الفلسطينية المتعلقة بالعلاقة مع الكيان الاسرائيلي اذا ما حدث تطبيع، ام هي زيارة تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية للدول العربية.

ولفت مراسلنا ان ما تم الحديث عنه من مطالب تضعها القيادة الفلسطينية امام القيادة السعودية في حال قررت ان تتوجه الى التطبيع، فنحن نتحدث عن تطبيق بنود المبادرة العربية التي قدمت في قمة بيروت في عام 2002، وهذه المبادرة اصلا تم اعتمادها من قبل الدول الاسلامية وهذا الامر يتعلق اصلا بقضية الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وهو الامر الذي ترفضه اصلا حكومة الاحتلال الاسرائيلي.



وأضاف مراسلنا: ان أي حكومة في كيان الاحتلال الاسرائيلي حتى حكومات اليسار التي جاءت على راس الكيان الاسرائيلي ترفض فكرة الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران من عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.

وكان قد ذكر مصدر فلسطيني أن وفدا فلسطينيا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ سيزور السعودية منتصف هذا الأسبوع.



وقال المصدر إن المطالب الفلسطينية للسعودية تتمثل في تطبيق المبادرة العربية للتسوية مقابل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وتحويل عضوية دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن كل البنود الواردة في المبادرة العربية للتسوية تم تفصيل آليات تطبيقها، وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، وموضوع الدولة الفلسطينية والقدس.



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