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استشهاد 14 جنديا سوريا أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنته "جبهة النصرة"

استشهاد 14 جنديا سوريا أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنته
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، استشهاد 14 جنديا في الجيش السوري في أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنته "جبهة النصرة" في محافظة اللاذقية، وكذلك مقتل 5 إرهابيين.

العالم-سوريا

وقال كوليت: "في منطقة تجمع بيت سميرة بمحافظة اللاذقية، حاولت مجموعة من مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مدعمة بوحدات الهاون والمدفعية، اختراق خط الدفاع الأمامي لقوات الحكومة السورية".

وأضاف: "تم التصدي للهجوم والحفاظ على المواقع. وخلال الاشتباك، لقي 14 جنديا سوريا مصرعهم، وقتل 5 إرهابيين".

ووفقا لكوليت، خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أطلق مسلحو "جبهة النصرة" النيران مرتين على مواقع للقوات الحكومية السورية.

ويذكر أنه في ريف اللاذقية الشمالي تنتشر مجموعات إرهابية تنضوي في معظمها تحت راية تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على مناطق عيش المدنيين، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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استشهاد 14 جنديا سوريا أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنته "جبهة النصرة"

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