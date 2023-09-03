مأساة المهاجرين الأثيوبيين على الحدود مع السعودية

العالم - المشهد اليمني

نيويورك تايمز أكدت في تقرير لها أن واشنطن كانت على علم بالجرائم السعودية ضد المهاجرين ومايتعرّضون له من جرائم مستمرّة مضيفةً أن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا على علم بالتفاصيل والمعلومات حول قيام القوات السعودية بإطلاق النار على المهاجرين الأفارقة عند الحدود اليمنية، وقصفهم ما أدّى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم، إلى جانب إساءة معاملتهم.

ولفت التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة تعمّدت عدم إثارة هذه القضية للتغطية على تلك الجرائم.

هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت في تحقيق لها عن قيام الجيش السعودي بقتل مئات الأشخاص من المهاجرين الأفارقة معظمهم من أثيوبيا حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية.

ماهي أبعاد قضية المهاجرين الأثيوبيين في الحدود مع السعودية؟

لماذا صمت العالم تجاه أدلة موثّقة عن مقتل المئات من هولاء المهاجرين عمداً على يد القوات السعودية وما هو دور واشنطن في ذلك؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني الذي استضاف رئيس الدائرة الاعلامية في الرئاسة اليمنية، زيد الغرسي والاعلامي اليمني عبدالسلام جحاف.

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