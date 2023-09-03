موقع إيطالي: سلاح الجو الإيراني يبدا التحرك نحو التحديث

العالم- ايران

وخضع حصول سلاح الجو الإيراني على طائرات تدريب من طراز "ياك-130" لتدقيق وسائل الإعلام والمحللين العسكريين، واعتبروا هذا الحدث بمثابة علامة على توجه سلاح الجو الإيراني نحو التحديث.

وكتب موقع "أفييشنيست" الإيطالي، اليوم الأحد، أن صور أول طائرة من طراز "ياك-130" والتي يطلق عليها في حلف شمال الأطلسي "ميتن"، شوهدت في القاعدة الثامنة للقوات الجوية الإيرانية في أصفهان.

ووفقا لهذا التقرير، زادت إيران وروسيا تعاونهما في مجالات مهمة، بما في ذلك الطاقة والتجارة والجيش، بهدف مواجهة العقوبات الغربية الصارمة وإن شراء هذه الطائرة الجديدة أمر منطقي لأنه يمهد الطريق للحصول على معدات أكثر تقدما لتحديث القوات الجوية الإيرانية.

ويمكن استخدام الطائرة "ياك-130" لتدريب الطيارين الإيرانيين على قيادة مقاتلات الجيل الرابع. يمكن لهذه الطائرة القيام بمهام هجومية واستطلاعية خفيفة وتحمل حمولة 3000 كغم بما في ذلك الأسلحة الموجهة وغير الموجهة والكبسولات الإلكترونية. ويتشابه طراز "ياك-130" بشكل ملحوظ مع "M-346 Master" المصنوعة في إيطاليا ومن إنتاج شركة "ليوناردو".

كما كتب موقع "إسرائيل ديفينس" الصهيوني، أن الأيام الأخيرة كانت أياما مزدحمة بالنسبة لقدرات إيران الدفاعية، التي تم تعزيزها الآن بقدرات جديدة. وأعلنت إيران في الأيام القليلة الماضية عن بناء القمر الصناعي المحلي "دون" ومن ثم شراء عدة طائرات تدريب قتالية روسية من طراز "ياك-130" وتعتبر الطائرات جانبًا آخر من التعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا.

كما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مقال كتبه "سيث جي فرانتزمان" أن هذه الطائرة تم تطويرها في روسيا وتستخدم كطائرة تدريب للطائرات الحربية. يمكن لهذه المقاتلة أن تساعد الطيارين على تعلم الطيران بطائرات سوخوي-35 أو سوخوي-57. وهذا يعني ترقية كبيرة للقوات الجوية الإيرانية، التي تتكون في معظمها من طائرات قديمة.