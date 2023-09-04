شاهد.. كرم العراقيين محط اهتمام وتقدير زوار الأربعين الإيرانيين

العالم - خاص بالعالم

ففي هذه الأيام الملايين من عشاق أهل البيت عليهم السلام يتوافدون على العراق من مختلف أقطار العالم لتأدية زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام ولم يجدوا في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء.

كرم العراقيين وضيافتهم للزائرين كان محط احترام وامتنان الزوار الايرانيين الذين أعربوا عن شكرهم لهذا الشعب المضياف فردا فردا، على استقبالهم الحار وكرمهم الوافر لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

هذا وإن الشعب العراقي أقام مواكب خدمية قدمت انواع الخدمات منها الطبية والمأكولات، وغيرها للزوار الايرانيين وباقي الزوار الذين توافدوا من كافة انحاء العالم إلى كربلاء المقدسة.

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