الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد.. كرم العراقيين محط اهتمام وتقدير زوار الأربعين الإيرانيين

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

يحيي الملايين من المسلمين في مدينة كربلاء المقدسة في هذه الأيام مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، في أعظم تجمع بشري في العالم على الاطلاق، واعرب الزوار الايرانيون عن شكرهم لجهود العراقيين على استضافة زوار الأربعين الحسيني. 

العالم - خاص بالعالم

ففي هذه الأيام الملايين من عشاق أهل البيت عليهم السلام يتوافدون على العراق من مختلف أقطار العالم لتأدية زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام ولم يجدوا في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء.

كرم العراقيين وضيافتهم للزائرين كان محط احترام وامتنان الزوار الايرانيين الذين أعربوا عن شكرهم لهذا الشعب المضياف فردا فردا، على استقبالهم الحار وكرمهم الوافر لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

هذا وإن الشعب العراقي أقام مواكب خدمية قدمت انواع الخدمات منها الطبية والمأكولات، وغيرها للزوار الايرانيين وباقي الزوار الذين توافدوا من كافة انحاء العالم إلى كربلاء المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

طريق نجف- كربلاء يشهد مسيرة تضامنية مع القدس الشريف

اكبر شيش شاورما يزن 3250 كغم لتوزيعه على زوار كربلاء

كاميرا العالم ترصد تدفق حشود الزوار إلى كربلاء المقدسة

هكذا يرد قائد الثورة على رسالة جمع من الطلاب حول مسيرة الأربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد.. كرم العراقيين محط اهتمام وتقدير زوار الأربعين الإيرانيين

وزیر الداخلية يصل مدينة دامغان للاطلاع على حادث منجم الفحم

بوتين لأردوغان: روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية

شاهد بالفيديو.. تصعيد جديد في جبهات اوكرانيا وروسيا وتبعات الهجوم المضاد

أمن المنطقة كل لا يتجزأ.. إيران تعلن عن إستعدادها لإجراء مناورات مشتركة مع دولها

شاهد بالفيديو.. واشنطن تحقق في 100 عملية تجسس صينية محتملة