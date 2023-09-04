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مراسل العالم من كربلاء المقدسة: ما يجاوز الـ15مليون زائر دخلوا كربلاء المقدسة

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من كربلاء المقدسة باستمرار توافذ الزوار إلى مدينه كربلاء المقدسة ومرقد الإمام الحسين(ع)واخيه ابي الفضل العباس(ع)حيث تتدفق الحشود الهائلة نحوهذا المكان المقدس.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا إلى أنه وبحسب الاحصائيات حتى يوم غد فقط، فقد دخل كربلاء المقدسة ما يجاوز الـ15 مليون زائر، توافدوا نحو كربلاء المقدسة في حين بلغ عدد الزوار الايرانيين حتى هذه اللحظة أكثر من 4 مليون زائر إيراني كما يتواجد اكثر من 28,000 موكبا خدميا يقدم الخدمات على طول الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة.

ويشارك ملايين المسلمين في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء المقدسة، في أكبر تجمع بشري على الإطلاق. وأعرب الزوار الإيرانيون عن شكرهم وتقديرهم لكرم الضيافة في العراق.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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