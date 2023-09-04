السفير الصيني يؤكد عزم بلاده لعب دور الوسيط لحل الأزمة في النيجر

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب قناة "آر تي إن" النيجرية، قال السفير الصيني لدى لقائه برئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين الزين: "الحكومة الصينية تعتزم القيام بمساع حميدة، ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة".

وأكد السفير الصيني أن بكين لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واستولى جيش النيجر على السلطة في الـ26 من يوليو الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وهدد المجلس العسكري بقيادة تياني بتقديم الرئيس المخلوع للقضاء، ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر.

ودانت دول "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.