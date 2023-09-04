الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الصيني يؤكد عزم بلاده لعب دور الوسيط لحل الأزمة في النيجر

السفير الصيني يؤكد عزم بلاده لعب دور الوسيط لحل الأزمة في النيجر
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الصيني لدى النيجر، جيانغ فنغ، أن بكين تعتزم تقديم المساعدة ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سلمي فيما يتعلق بالأزمة الجارية في النيجر.

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب قناة "آر تي إن" النيجرية، قال السفير الصيني لدى لقائه برئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين الزين: "الحكومة الصينية تعتزم القيام بمساع حميدة، ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة".

وأكد السفير الصيني أن بكين لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واستولى جيش النيجر على السلطة في الـ26 من يوليو الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وهدد المجلس العسكري بقيادة تياني بتقديم الرئيس المخلوع للقضاء، ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر.

ودانت دول "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

روابط ذات صلة

تظاهرات في النيجر تطالب بطرد قوات فرنسا

شاهد.. فرنسا تخوض معركة وجود في افريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الصيني يؤكد عزم بلاده لعب دور الوسيط لحل الأزمة في النيجر

رد فعل "عرين الأسود" على قيام جنود صهاينة بتعرية 5 سيدات فلسطينيات في الخليل

كوليبا: السلطات الأوكرانية لا تعتزم تغيير موقفها إزاء صفقة الحبوب

"قسد" ترسل تعزيزات بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور

اعتقال 5 صهاينة في قبرص للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية

طائرات التحالف الامريكي خرقت يوم الاثنين بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة