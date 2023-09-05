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الصين تعتزم الوساطة في النيجر لحل أزمتها بشكل سلمي

الصين تعتزم الوساطة في النيجر لحل أزمتها بشكل سلمي
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الصيني لدى النيجر، جيانغ فنغ، عن عزم بلاده لعب دور الوساطة للـتوصل الى حل الأزمة الراهنة في النيجر سلميا".

العالم - آسيا والباسفيك

وقال السفير الصيني لدى لقائه برئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين الزين: "الحكومة الصينية تعتزم القيام بمساع حميدة، ولعب دور الوسيط لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة "،مؤكدا على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واستولى جيش النيجر على السلطة في الـ26 من تموز الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وهدد المجلس العسكري بقيادة تياني بتقديم الرئيس المخلوع للقضاء، ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر.

ودانت دول "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

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