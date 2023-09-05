بيان الاتحاد العالمي للمسلمين بشأن الحفلات يثير الجدل.. قرصنة "اكس"

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السبب هو أن البيان انتقد ما أسماه التوجه إلى إقامة حفلات صاخبة وماجنة في دول إسلامية وعربية، تسيء إلى الرموز الاسلامية. ورغم أن البيان لم يذكر أي بلد بالإسم، إلا أن كثيرين اعتبروا أنه موجه للسعودية. في المقابل هناك من اعتبر أن البيان جاء بخلفية سياسية مشيرين إلى أنه محظور في دول عدة منها السعودية

وفي موضوع آخر، فانه من المألوف أن تتعرض مواقع ومشغلات تطبيقات منتشرة عالميا للقرصنة الالكترونية. لكن القرصنة التي تعرض لها موقع إكس أو تويتر سابقا كانت بدوافع ملفتة. مجموعة من الهاكرز السودانيين قاموا بقرصنة موقع إكس وعطلوه لحوالي ساعتين، وذلك من أجل لفت نظر صاحب التطبيق إيلون ماسك ومطالبته بتشغيل خدمة ستارلينك للانترنت في السودان. المجموعة التي تسمي نفسها أنونيموس السودان طلبت من ماسك تعويض السودانيين عن الانقطاع شبه الدائم للانترنت في ظل استمرار الصراع بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش

وفي موضوع آخر، كرة السلة الآسيوية تودع أحد أساطيرها، قائد منتخب إيران حامد حدادي. حدادي ودع الملاعب من بوابة كأس العالم لكرة السلة المقامة في كل من اليابان واندونيسيا والفلبين. الوداع كان مميزا جدا ويليق بلاعب مثل حدادي الذي خاض مباراته الاخيرة ضد منتخب لبنان، ولقي تكريما خاصا جدا من لاعبي المنتخب اللبناني بعد انتهاء المباراة، لاسيما وأنه لعب سابقا لاندية لبنانية. احتفاء اللاعبين اللبنانيين بحدادي حظي بتفاعل واسع وترحيب وإشادة بالروح الرياضية للاعبي لبنان وتقديرهم لأسطورة من أساطير كرة السلة الاسيوية. هكذا كان احتفاء اللاعبين اللبنانيين والايرانيين بحامد حدادي.

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