النيجر تقرر إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه منذ شهر

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ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة النقل النيجيرية يوم أمس، قوله:" إن المجال الجوي للنيجر قد تم فتحه، أمام كل الرحلات الوطنية والدولية من جديد، موضحا أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضا".



وأضاف المتحدث "لا يزال المجال الجوي مغلقا أمام كل الرحلات الجوية العسكرية والرحلات الخاصة الأخرى غير الحاصلة على ترخيص مسبق من الجهات المختصة".



وكانت النيجر قد أغلقت حدودها البرية والجوية ثم أعادت فتحها مع خمس دول حدودية، وهي الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد.



وكانت النيجر قد أعلنت في السادس من أغسطس الماضي إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقا من دول مجاورة".



ويذكر أن النيجر لا تزال تخضع لعقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" للضغط على العسكريين.



ومن جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن العقوبات الإقليمية وإغلاق الحدود "يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والتجهيزات الطبية".