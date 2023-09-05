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قائد فيلق القدس في موكب نداء الاقصى في طريق كربلاء المقدسة + فيديو

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى قائد فيلق القدس الحاج اسماعيل قآاني بوفد من العلماء المشاركين في موكب نداء الاقصى في طريق كربلاء المقدسة.

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