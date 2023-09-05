وزير الداخلية يتفقد معبر شلمجة الحدودي

ومن المقرر أن يتفقد الوزير "وحيدي" بعد الانتهاء من زيارته لهذا المعبر، معبر جذابة في محافظة خوزستان للإطلاع على كيفية تقديم الخدمات لزوار أربعين الامام الحسين (ع) اثناء عبورهم لهذا المعبر وعودتهم الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان وزير الداخلية قد اعرب في وقت سابق عن تقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني وقال: نحن ممتنون بصدق لحكومة وشعب العراق لأنهم يبذلون بإخلاص كل ما في وسعهم لاستضافة زوار الأربعين الحسيني.

جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل وكالة فارس خلال تصريحه للصحفيين بشأن تقييمه لبرامج الأربعين الحسيني في الحدود وداخل العراق، واستقبال الحكومة العراقية وشعب هذا البلد لزوار الأربعينية.

واوضح قائلا: ان تعاون الحكومة العراقية هذا العام كان ممتازا للغاية واضاف: لقد تعاون العراقيون بشكل جيد في هذه الفترة فيما يتعلق بالحدود والنقل العام وكل ما يمكنهم القيام به.

وعن اوضاع مسيرة الأربعين الحسيني المليونية قال: ان حالة الحدود، وتعاون الحكومة العراقية في الحدود ونقل الزوار ممتاز، والحكومة العراقية تعاونت بشكل جيد جداً في هذا المجال، ونتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب العراق على تقديم كل ما لديهم بسخاء، وتوفير احتياجات الزوار.

واضاف: على أية حال، انه في ضوء مشاركة ملايين الزوار ، قد يكون هناك نقص ما شئنا أم أبينا، ومن ناحية أخرى، الطقس حار ومن الطبيعي أن تكون هناك مشاكل ، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم لاستضافة الزوار.

وقال وزير الداخلية: كل المؤسسات في الجمهورية الاسلامية الايرانية في خدمة الزوار، وقد ابدى الغالبية العظمى من الزوار رضاهم، سواء داخل إيران أو في العراق، ونأمل أن يكون الأمر كذلك حتى ختام الزيارة.