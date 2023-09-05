العالم - ما رأيكم

ووفق المعطيات فإن "قسد" تسعى إلى إنهاء الانتفاضة العشائرية في أسرع وقت ممكن، مع استخدام كلّ الأسلحة المتوفّرة لديها، ويُعزى استعجالها لإدراكها أن أيّ تأخير في الحسم العسكري سيعني كسب مقاتلي العشائر المزيد من الدعم، مع إمكانية فتح المزيد من الجبهات ضدها في المناطق ذات الأغلبية العربية في مناطق سيطرتها.

وقال الكاتب السياسي حسن حردان ان الوضع الحالي ناتج عن شعور لدى ابناء الرقة ودير الزور منذ فترة منذ تسلم "قسد" السلطة في هذه المناطق بدعم من القوات الامريكية، وقد نشأت حالة تذمر شعبي وتراكمت حتي وصلت لحد الانفجار بسبب ممارسات "قسد" التي اعتبرتها العشائر مجحفة بحقهم وهناك تسلط من قبل "قسد" وبالتالي انتفضت العشائر من اجل ازاحة هذا الكابوس الجاثم على صدرهم.

واوضح حردان ان قوات الاحتلال الامريكي شعرت بحالة التذمر الواسعة لذلك سعت الا تظهر في صورة الداعم لـ"قسد" ضد العشائر وقامت بتسليح ما يسمى مجلس دير الزور العسكري الذي انشأته قوات الاحتلال الامريكي في محاولة لامتصاص النقمة المتزايدة في المنطقة وعدم تحولها ضدها لكن هذا لم يحل دون انفجار الصراع لان "قسد" شعرت ان هذا مجلس دير الزور العسكري موجه ضد نفوذها.

من جانبه قال الناطق باسم عشيرة العقيدات ابو صقر الفايز ان المكون العربي هو صاحب الارض وله حق المقاومة المشروع قانونا ولا يمثلنا ان تكون تحت وصاية امريكية او وصاية "قسد" او ما يتبع لـ"قسد"، مؤكدا انهم مكون عشائري وطني ذو صلة قوية من مئات السنين.

واشار الى ان الامريكيان او عصابات قنديل تريد اضعاف المكون العربي وتشتيته وتهجيره وهذا شيء لن تقبله عشيرة العقيدات بقيادة الشيخ ابراهيم الهفل وسوف تحرر منطقة الجزيرة بالكامل وليس فقط منطقة دير الزور وستكون المنطقة القادمة الحسكة والرقة.

واضاف الناطق باسم عشيرة العقيدات ان هذا شيء لا جدال فيه سواء قبل به الامريكي او لم يقبل ونحن علينا مقاومة المحتل ونحن سبق لنا ان قاومنا الاحتلال الفرنسي والعثماني والان نحن جاهزون لاي شكل من اشكال المقاومة ، وان المكون عشائري في قبيلة العقيدات لن تكون حليف للولايات المتحدة او لقسد او مغتصب للارض وسنقاوم ونحرر الارض بثبات وبقوة الرجال .

واشار ان المعارك متواصلة وهي اكبر مما تعلنه "قسد"، ورغم تحذيرات قسد المستمرة لكن المقاومة جاهزة بقوة شبابها وبقيادة شيخ العشيرة الشيخ ابراهيم الهفل مؤكدا عدم قبول التفاوض ولا شروط قسد ولا الوسيط مع قسد.