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ترقب وحذر شديدان يلفان جانبي حدود لبنان وفلسطين المحتلة

ترقب وحذر شديدان يلفان جانبي حدود لبنان وفلسطين المحتلة
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان حالة من الترقب والحذر الشديدين تسود جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي.

العالم - لبنان

واوضح الزميل حسين عزّالدين، ذلك يأتي في ظل الاستنفار المتبادل بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، التي رفعت منسوب تهديداتها على لسان اكثر من مسؤول اسرائيلي بالانتقام من لبنان.

وهذا ما بدا واضحا صباح اليوم على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محوتلة العباد مقابل حولا وحتى مثلث الوزاني سهل مرجعيون المحاذي لمستعمرة المطلة مرورا بتلال العديسة وبوابة فاطمة، بحيث اقتصرت الحركة الإسرائيلية على مراقبة هذا الخط من مواقعها الامامية في ظل حال من الاستنفار العام في هذه المواقع متزامنة احيانا مع تحليق للطيران التجسسي فوق المنطقة.

اما في الجانب اللبناني، فقد تم سجيل حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة على طول هذا الخط، وخاصة في الجهة المقابلة لمستعمرة المطلة تحسبا لأي طارئ والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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