العلاقات بين المنامة وتل أبيب

جدول أعمال زيارة ايلي كوهين يتضمن إلى جانب لقائه مع نظيره البحريني ، إبرام مذكرات تعاون .

ويتضمن الإلتقاء بالملك وإفتتاح سفارة الكيان رسميا بالمنامة والإلتقاء بالجالية اليهودية بالبحرين .

الزيارة تأتي قبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لإبرام البحرين إتفاقية الإعتراف بالكيان بسبتمبر 2020 .

العلاقات البحرينية مع الكيان تشهد تطورا يتمثل بتبادل الزيارات وإبرام إتفاقيات تعاون.

في سبتمبر 2021 قام وزير خارجية الكيان في حينها يائير لابيد بزيارة رسمية للمنامة.

في مارس 2022 قام رئيس الأركان الصهيوني" افيف كوخافي" بزيارة رسمية للمنامة.

كوخافي زار مقر الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين ، كما أبرم إتفاقيات تعاون عسكري مع نظيره البحريني.

في ديسمبر 2022 قام رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية للمنامة وإلتقى بملك البحرين.

في نوفمبر 2022 شارك الجيش الصهيوني بمناورات مشتركة بالبحرين مع الإمارات وأمريكا.

وهناك تقارير عن نصب الكيان أنظمة رادار في جزر بحرينية.

البحرين والكيان وقعا على 15 مذكرة تعاون و4 إتفاقيات بمجالات الإقتصاد والسياحة والأمن خلال عام.

في سبتمبر 2020 وزير الصناعة البحريني " زايد الزياني" زار فلسطين المحتلة .

يناير 2021 المنامة أبرمت إتفاقية مع شركة "ميكوروت" "الإسرائيلية" بمجال تحلية المياه.

15- ديسمبر 2020 ..إبرام شركة" إسرائيل" للصناعات الجوية إتفاقية مع شركة " طيران الخليج" البحرينية .