هكذا أرعب صمود المقاومة قلوب الإسرائيليين وأربك حسابات الكيان

العالم - خاص بالعالم

في المستجدات؛ إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أحدهما بجراح خطيرة في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، وزعم أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته بعد عملية ملاحقة ومطاردة قصيرة.

عملية الطعن هذه تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ تقول حركة حماس؛ في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحامات للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ودارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والوحدات الإسرائيلية الخاصة. وداهم جنود الاحتلال شقة سكنية على أطراف المخيم.

وفي سياق الاحداث البطولية والانجازات؛ هي فرصة لاستحضار الذكرى الثانية لـ نفق جلبوع البطولي.



عامان على الضربة القاضية؛ وأكبر فضيحة هزت عرش الكيان الإسرائيلي. حيث انتزع ستة أسرى حريتهم بأظفارهم عبر نفق الحرية الذي احدث صدمة في الكيان الإسرائيلي ولا تزال تداعياتها تتردد حتى الان؛ فقد أحدثت هذه العلمية تحولا في مسار المقاومة في الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...