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السفير الإيراني في بغداد..

نجاح مسيرة الأربعين يعود إلى التعاون الصادق بين إيران والعراق

نجاح مسيرة الأربعين يعود إلى التعاون الصادق بين إيران والعراق
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال السفیر الإیراني لدی بغداد "محمد کاظم آل صادق"، ان مسيرة الأربعين الحسيني (عليه السلام) عالمية وستصبح أكثر عالمية مستقبلا.

العالم-ایران

وأشار آل صادق إلى نجاح مسيرة الأربعين الحسيني قائلا: هذا النجاح يعود إلى التعاون الصادق والتعاطف بين مسؤولي وشعبي إيران والعراق.

وأشار السفير الإيراني إلى أن هذه المراسم الفريدة أظهرت مرة أخرى عمق المودة لدى شعبي البلدين والدول الأخرى معربا عن شكر وتقديره للرفقة الصبورة والتعاون من جانب الشعب الإيراني وخاصة الزائرين والمنظمين والمواكب ومسؤولي الدوائر الخدمية والصحية المختلفة الذين ساعدوا الإخوة العراقيين في إدارة المراسم.

وبالإشارة إلى أنشطة هيئة الحشد الشعبي في تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني قال: إن تضحية الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، وكرم الشعب وأصحاب المواكب الذين قدموا كل ما لديهم للزوار، لا تنسى.

وأوضح: أن نجاح هذه المراسم لم يكن ليتحقق لولا التعاون الصادق والتعاطف من مسؤولي البلدين.

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السفير الإيراني في بغداد.. نجاح مسيرة الأربعين يعود إلى التعاون الصادق بين إيران والعراق