رغم غياب بوتين.. قمة العشرين تبحث عن حل للخلاف بشأن أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وسيحضر القمة الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وآخرين.

في حين سيغيب الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي، بينما يرأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الوفد الصيني.

الحرب في اوكرانيا والتخلص من الوقود الاحفوري واعادة هيكلة الديون ستكون من ابرز القضايا التي يتم مناقشتها في القمة.

ورغم الخلافات حول الحرب في اوكرانيا تهتم الكثير من الدول النامية بأسعار الحبوب أكثر من الإدانات الدبلوماسية لموسكو

ويحاول الرئيس الاميركي جو بايدن استغلال القمة التي يرأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لإظهار أن الكتلة تبقى المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي العالمي، رغم انقساماتها.

حيث تشكل نحو خمسة وثمانين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم ثلثي سكان العالم. لكن الخلافات العميقة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا وكيفية مساعدة الدول الناشئة على مواجهة تغير المناخ من المتوقع أن تعرقل التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع.



في السياق نفسه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمة القاها قبل القمة من أن العالم يواجه مخاطر النزاع مع اتساع الانقسامات بين الدول، قائلا ان تصعيد التوتر وتآكل الثقة و التشرذم ستؤدي الى المواجهات في نهاية المطاف.

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