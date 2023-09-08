الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

رغم غياب بوتين.. قمة العشرين تبحث عن حل للخلاف بشأن أوكرانيا

الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

على وقع الانقسامات بين اعضاء المجموعة تنعقد قمة مجموعة العشرين يوم السبت في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور زعماء و قادة الدول مع توقعات بعرقلة التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي يستمر يومين.

العالم - خاص بالعالم

وسيحضر القمة الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وآخرين.

في حين سيغيب الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي، بينما يرأس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الوفد الصيني.

الحرب في اوكرانيا والتخلص من الوقود الاحفوري واعادة هيكلة الديون ستكون من ابرز القضايا التي يتم مناقشتها في القمة.

ورغم الخلافات حول الحرب في اوكرانيا تهتم الكثير من الدول النامية بأسعار الحبوب أكثر من الإدانات الدبلوماسية لموسكو

ويحاول الرئيس الاميركي جو بايدن استغلال القمة التي يرأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي لإظهار أن الكتلة تبقى المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي العالمي، رغم انقساماتها.

حيث تشكل نحو خمسة وثمانين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم ثلثي سكان العالم. لكن الخلافات العميقة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا وكيفية مساعدة الدول الناشئة على مواجهة تغير المناخ من المتوقع أن تعرقل التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع.

في السياق نفسه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمة القاها قبل القمة من أن العالم يواجه مخاطر النزاع مع اتساع الانقسامات بين الدول، قائلا ان تصعيد التوتر وتآكل الثقة و التشرذم ستؤدي الى المواجهات في نهاية المطاف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

زعماء الدول المشاركة في قمة العشرين يصلون نيودلهي

الإتحاد الأفريقي يصبح "عضوا دائما "في مجموعة دول العشرين

خلال مأدبة عشاء في الهند.. ما هي قصة "بهارات"؟

مراسل العالم: أكثر من 25 مليون زائر لكربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين(ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد

نقابة صحافيي تونس تندد بوضع السلطة يدها على الإعلام

زيلينسكي: التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد

اعتقال عنصر محرض على زعزعة الامن في محافظة فارس الايرانية

روسيا تستدعي سفير أرمينيا على خلفية تصرفات يريفان غير الودية

بالفيديو.. رغم غياب بوتين.. قمة العشرين تبحث عن حل للخلاف بشأن أوكرانيا