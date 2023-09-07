الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البرهان يتوجه لزيارة قطر في زيارة رسمية

البرهان يتوجه لزيارة قطر في زيارة رسمية
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يبحث خلالها الأوضاع السودانية مع أمير قطر.

العالم - السودان

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن البرهان سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد،تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد مفضل، يرافقان البرهان في زيارته.

وهذه الزيارة الخارجية هي الثالثة للبرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وكان البرهان، قد توجه إلى مصر، الاسبوع الماضي، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال، و توجه بعد ذلك الى جنوب السودان لبحث الوضع في بلاده مع الرئيس سيلفا كير.

روابط ذات صلة

البرهان يتوجه الى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حركة الجهاد سعيد نخلة

البرهان يتوجه لزيارة قطر في زيارة رسمية

إصابة مجندة صهيونية خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

روسيا: تسليم قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا يكشف عدم إنسانية واشنطن

رمزية الأربعين أكبر بكثير من تاريخها ولا يطويها مرور الزمن + فيديو