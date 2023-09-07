تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضب + فيديو

العالم- الأزمة الأوكرانية

خطوة قد تقلب الموازين رأسا على عقب في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 175 مليون دولار لكييف، لكن هذه المساعدات ستتضمن ولأول مرة ذخائر اليورانيوم المنضب من عيار 120 مليمترا لدبابات أبرامز الأميركية.

ومن المتوقع أن يكون اليورانيوم المنضب جاهز للإستخدام فور تسلم كييف إحدى وثلاثين دبابة في الخريف المقبل، لكن الموعد النهائي لم يحدد بعد.

المساعدات الأميركية الأخيرة مثيرة للجدل بالفعل، حيث إن ذخائر اليورانيوم المنضب ستكون فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة الروسية، مما سيحسم الأمر لأوكرانيا، لكنها تثير مخاوف صحية مريعة، حيث يرتبط اليورانيوم المنضب بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، واستخدمته القوات الأميركية في العراق.

وتزامن إعلان البنتاغون عن هذه المساعدات مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المفاجئة إلى كييف لإبداء الدعم لها مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية شهره الرابع فقد أعلن بلينكن أيضا عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار.

الخطوات الأميركية الأخيرة أثارت غضب روسيا، حيث وصف نائب وزير خارجيتها القرار الأميركي الأخير بالعمل الإجرامي، فيما اعتبرته السفارة الروسية بواشنطن أنه قرار يمهد لنهاية أجيال بأكملها وأن واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة إستراتيجية بموسكو ومستعدة للقتال حتى آخر أوكراني والقضاء أيضا على أجيال المستقبل.

هذا فيما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حديث واشنطن عن أن ذخائر اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا إشعاعيا هو إما كذب أو غباء.

ميدانيا وبعد ساعات من وصول بلينكن إلى كييف، قتل سبعة عشر شخصا على الأقل في قصف روسي استهدف سوقا تجارية في شرق أوكرانيا.

القصف لاقى تنديدا أميركيا وأروبيا شديدا. هذا فيما قصفت روسيا للمرة الرابعة على التوالي خلال خمسة أيام منطقة أوديسا بطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة شخص وتضرر البنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية في منطقة ميناء إسماعيل.

في المقابل أعلنت مصادر إعلامية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب موسكو وطائرتين قرب مدينة روستوف في الجنوب.