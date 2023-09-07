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في 9 عمليات نوعية..مقتل 11 وإصابة 35 صهيونياً بالقدس منذ بداية العام

في 9 عمليات نوعية..مقتل 11 وإصابة 35 صهيونياً بالقدس منذ بداية العام
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أسفرت 9 عمليات نوعية، نفذها المقاومون الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2023، عن 11 قتيلًا صهيونياً وإصابة 35 آخرين، وفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين “معطى”.

العالم - الاحتلال

ففي 27 يناير، نفذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار في مستوطنة “بني يعقوب” في القدس المحتلة، أسفرت عن 7 قتلى و12 إصابة، ردًا على مجزرة الاحتلال في جنين.

وبعد حوالي أسبوعين وفي العاشر من فبراير، نفذ الشهيد خالد قراقع عملية دهس عند مفترق “النبي صموئيل”، أسفرت عن 3 قتلى و6 إصابات.

وبعد يومين فقط وتحديداً في الثالث عشر فبراير، قتل جندي صهيوني، برصاص جندي آخر بعد عملية طعن نفذها الأسير الفتى محمد الزلباني عند حاجز شعفاط.

وفي السادس من أبريل، نفذ الأسير أسامة حماد عملية إطلاق نار، أدت إلى إصابة جندي صهيوني بجروح خطيرة.

وفي الثامن عشر من أبريل نفذ الأسير الفتى إبراهيم زمر عملية إطلاق نار، أسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال.

وفي الرابع والعشرين من أبريل، نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين.

وبتاريخ العشرين من يوليو نفذ الأسرى الثلاثة يزن وإبراهيم ومحمد عبيات وهم من بيت لحم، عملية طعن في القدس المحتلة، وأدت لإصابة مستوطن.

ونغذ الشهيد خالد زعانين عملية طعن قرب باب العامود وسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة صهيوني.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، نفذ الأسير الفتى باسل لافي عملية طعن مستخدمًا “ساطور”، طعن فيه ثلاثة مستوطنين عند باب الخليل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2023، قتل 26 صهيونيًا، أغلبهم من الجنود، فيما أصيب أكثر من 243 آخرين، في 6704 أعمال مقاومة، منها 841 عملية إطلاق نار، و19 عملية طعن أو محاولة طعن، و11 عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة إلى عمليتي إطلاق صواريخ و9 عمليات إسقاط طائرات استطلاع.

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