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الإتحاد الأفريقي يصبح "عضوا دائما "في مجموعة دول العشرين

الإتحاد الأفريقي يصبح
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

وافقت مجموعة دول العشرين، على منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة على غرار الاتحاد الأوروبي.

العالم - افريقيا

ومن المتوقع أن يعلن القادة القرار خلال قمة مرتقبة في الهند نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر مطلعة التي طلبت عدم كشف هوياتها، إن هذه الخطوة ستمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 دولة، والمصنف حاليا على أنه "منظمة دولية مدعوة"، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي.

يأتي القرار في إطار حملة لتزويد البلدان الإفريقية بـ"صوت أقوى" في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة في ما يسمى بـ"الجنوب العالمي" تضطلع بدور أكثر أهمية في الشؤون العالمية.

وقال مسؤول حكومي ألماني، الخميس، إنه من غير الواضح إذا كانت قمة مجموعة العشرين المرتقبة سينتج عنها دعوة الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى المجموعة، لكن "ألمانيا تؤيد ذلك".

"بلومبرغ" أشارت إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، جعل منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي "على رأس أولوياته".

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أيضاً من بين القادة الذين أيدوا عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خلال اجتماع مجموعة السبع الأخير، الذي انعقد بمدينة هيروشيما في اليابان بمنتصف مايو الماضي.

وفي شهر مايو، خلال زيارة لمقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، ألقى المستشار الألماني أولاف شولتز بثقله وراء الدعوات إلى أن يصبح التكتل عضواً دائماً في مجموعة العشرين لمنحه دوراً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ.

وقال المستشار الألماني إن إفريقيا يجب أن تلعب دوراً دولياً أكبر، لتعكس مكانتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب، ومنقسم على نحو متزايد.

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