ايفاد اول ملحق صحي ايراني الى العراق

العالم- ايران

وقال عين اللهي، في بغداد اليوم الخميس خلال اجتماعه مع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي: إن جمهورية إيران الإسلامية ستقوم قريباً بإرسال أول ملحق صحي إلى العراق لمواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الصحية بين البلدين.

وأضاف: وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من المفاوضات بين البلدين وقريبا سنرسل ملحقنا الصحي إلى بغداد من أجل تطوير التعاون الصحي والطبي بين البلدين.

كما شكر وزير الصحة والطب والتعليم الطبي الإيراني الشعب العراقي لاستضافته الزوار الأجانب، بما في ذلك الزوار الإيرانيين، خلال مراسم مسيرة الأربعين، وأضاف: لقد جئت إلى هنا لاوجه الشكر والتقدير نيابة عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد آية الله ابراهيم رئيسي والحكومة الإيرانية، لحكومة وشعب العراق الذين عملوا بإخلاص لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأشار إلى أن إيران أرسلت أكثر من أربعة آلاف طبيب وكادر طبي إلى كربلاء والنجف الأشرف والمنافذ الحدودية خلال فترة الأربعين، وقال: خلال هذه الفترة، كان هنالك تعاون جيد وجدير بالاشادة بين إدارات وزارتي الصحة في إيران والعراق ولم يدخر البلدان جهداً لإحياء ذكرى أربعين الحسين (عليه السلام) بأكبر قدر ممكن.

وفي هذا اللقاء، أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون في مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي مع العراق.

* وزير الصحة العراقي: نريد الاستفادة من تجارب الأطباء الإيرانيين

من جانبه رحب وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، بوزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني والوفد المرافق له، ودعا الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الصحية والعلاجية للزوار خلال زيارة الأربعين في العام المقبل.

كما أكد على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة باستخدام العراق للأدوية الإيرانية الصنع ودعا الى التواجد الفعال للفرق الطبية الإيرانية في المستشفيات العراقية والاستفادة من خبرات الأطباء الإيرانيين.

وأعرب عن أمله في أن يتطور التعاون بين إيران والعراق في مختلف مجالات الطب.