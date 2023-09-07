وزير الصحة الإيراني يدعو لتطوير التعاون مع العراق في مكافحة الأمراض

العالم - إیران

وقال عين اللهي يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي عقب اللقاء بينهما في بغداد: نظرا لدرجات الحرارة العالية في العراق، كانت لدينا مخاوف بشأن تاثير ذلك على المشاركين في مسيرة الأربعين، لكننا تغلبنا على هذه المشكلة مع العمل الجهادي لوزارة الصحة العراقية بالتعاون مع وزارة الصحة الايرانية.

وأعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن تقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني وقال: نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفد الحكومة الإيرانية، نتقدم بالشكر للشعب العراقي الذي عمل بإخلاص واستضاف الملايين من زوار الأربعين الحسيني، كما أشكر وزير الصحة العراقي على جهوده في تقديم الخدمات للزوار الإيرانيين.

وتابع: الصحة لا تعرف حدودا ويمكن لجميع الدول أن تعمل معا لتقديم الخدمات الصحية لأن جميع الناس يجب أن يتمتعوا بصحة جيدة.

وقال عين اللهي: وباء كورونا أثبت أن الأمراض لا تعرف حدودا، ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول في مجال الرعاية الصحية.

وفي الختام، أشاد بجهود وزارة الصحة العراقية في تقديم الخدمات لزوار الأربعين، وقال إنه يتقدم بالشكر الجزيل لجميع العراقيين الذين عملوا بإخلاص وكانوا مضيفين ممتازين وأظهروا أنهم قادرون على خلق المحبة والمودة في العالم.

وقال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أيضا في هذا المؤتمر الصحفي: استضفنا اليوم وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له.

وأشار إلى أن هذا اللقاء عقد بطلب من وزير الصحة الإيراني من أجل تقديم التقدير والشكر للشعب العراقي والطاقم الطبي العراقي على الخدمات لزوار أربعين الحسين (ع) العراقيين والإيرانيين والأجانب، وأضاف: في هذا اللقاء تم تقييم الخدمات وبحث ما تم تقديمه، والتأكيد على زيادة التعاون والمشاركة في مختلف المجالات الصحية الخاصة بزيارة الأربعين في السنوات القادمة.

وأعرب الحسناوي عن أمله في أن يتوسع التعاون بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية ووزارة الصحة العراقية في مختلف المجالات بشكل أكبر.