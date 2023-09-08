التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في عين الحلوة جنوبي لبنان

العالم - لبنان

أفادت مصادر فلسطينية بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف كافة على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، وفق ما نقل مراسل الميادين.

وكان مراسلنا أفاد بتراجع حدة الاشتباكات في المخيم، ووجود اتصالات سياسية بين القوى الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد سماع إطلاق نار كثيف وأصوات قذائف في المخيم، وسط أنباء متضاربة بشأن الأسباب.

من جهتها، دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى وقف إطلاق النار في المخيم، إفساحاً في المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة، وهيئة العمل المشترك في صيدا، لتقوم بواجباتها، وتنفّذ ما أوكلته هيئة العمل في لبنان إليها.

وكان المخيم شهد، في 29 تموز/يوليو الماضي، اشتباكات عنيفةً بين حركة "فتح" ومنظمات متشددة، بعد استهداف مسؤول في أحد التنظيمات، يدعى "أبا قتادة"، أُصيب في إطلاق نار مباشر.

واشتدت وتيرة الاشتباكات في المخيّم بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا، أبي أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.