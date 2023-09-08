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بيان صادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان

بيان صادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في هذا البلد، اصدرت بيانا دعت فيه لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

العالم - لبنان

واضاف الزميل حسين عزّالدين، ان الهيئة دعت مساء أمس الخميس، الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال امام القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا ، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من مساء امس الخميس، بتراجع حدة الاشتباكات في المخيم، ووجود اتصالات سياسية بين القوى الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف إطلاق النار.

كما أفادت مصادر فلسطينية بالتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، بعد سماع إطلاق نار وأصوات قذائف في المكان.

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