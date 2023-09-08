تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد الجرحى الى 10

العالم_لبنان

واوضحت مراسلة قناة العالم الاخبارية الزميلة مريم علي ان التقارير الواردة تفيد بعود الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيه القذائف والاسلحة الرشاشة، لافتة الى ان عدد الجرحى ارتفع الى 10 توزعوا على مستشفيات مدينة صيدا.

الى لك ونتيجة المستجدات الأمنية في المخيم أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه انه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا و حرصا على سلامة الطلاب و العاملين تفقل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة كما و توجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق.