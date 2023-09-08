الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

صباح اليوم الجمعة..

تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد الجرحى الى 10

تجدد اشتباكات مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد الجرحى الى 10
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

رغم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان تجدد الاشتباكات فجر اليوم الجمعة و ارتفع عدد الجرحي الى 10.

العالم_لبنان

واوضحت مراسلة قناة العالم الاخبارية الزميلة مريم علي ان التقارير الواردة تفيد بعود الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات طوال الليل استخدمت فيه القذائف والاسلحة الرشاشة، لافتة الى ان عدد الجرحى ارتفع الى 10 توزعوا على مستشفيات مدينة صيدا.

الى لك ونتيجة المستجدات الأمنية في المخيم أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه انه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا و حرصا على سلامة الطلاب و العاملين تفقل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا اليوم الجمعة كما و توجل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق.

روابط ذات صلة

بيان صادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في عين الحلوة جنوبي لبنان

​​​​​​​اشتباكات بين فتح ومجموعات مسلحة في عين الحلوة جنوبي لبنان

هل ينفجر الوضع الأمني في عين الحلوة مجددا؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليابان.. اقتراح بإرسال الروبوتات إلى المدارس بدلا من التلاميذ

لماذا يجب ألا ترتب سريرك بمجرد استيقاظك؟

الملحق الثقافي الايراني يشكر العراق لاستضافته السخية لزوار الأربعين

بالفيديو.. عضو المجلس الثوري في حركة فتح: الشعب الفلسطيني الرافض لعملية التطبيع يواصل نضاله

خطوة جيدة ليس بالضرورة ان ترفع سعر الدولار.. منصة 'بلومبيرغ' ستُدار من مصرف لبنان

بالفيديو.. باحث في الشأن الإسرائيلي: الأميركي يعد السلطة الفلسطينية بوعود لن تتحقق