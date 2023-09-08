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نتنياهو يقر خطة دمج التعليم بالقدس بالمنهاج العبري

الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

يسعى الكيان الاسرائيلي لفرض مناهجه التعليمية داخل المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة الامر الذي واجه معارضة ورفضا شديدين من الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

مخطط أسرلة التعليم بالقدس المحتلة تزايد وبشكل ملحوظ بعد تولي الحكومة اليمنية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي أقر الخطة الخمسية التي تضمن دمج التعليم نحو منهاج عبري.

وفرصة بكل الوسائل لشطب الذاكرة الفلسطينية عبر الاجيال الفلسطينية المقدسية، وتم توفير أكثر من مليار دولار لتنفيذ ذاك المخطط الذي يستهدف المنهاج الوطني الفلسطيني والقضاء علية بشكل نهائي.

وتستخدم سلطات الاحتلال بالقدس المحتلة عدة أساليب لالغاء المنهاج الفلسطيني بالمدينة من خلال الاقتحامات للمدارس واعتقال الطواقم التعليمية أضافة لتفتيش حقائب الطلبة.

وفرض شروط على النظام التعليمي بالقدس مرتبط ببلدية الاحتلال بالقدس وطرق التمويل المالي ومراقبتة عبر نظام الكتروني وسحب كافة الكتب التربوية الفلسطينية والزام الطواقم التعليمية الفلسطينية بالمدينة بتعليم المنهاج الاسرائيلي.

ويواجه أهل القدس المحتلة بكافة الطرق لمقاومة ورفض هذا المخطط الاحتلالي الذي يستهدف المسيرة التربوية التعليمية الوطنية والفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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