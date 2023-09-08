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بطريقة مموهة.. دور تخريبي امريكي في شمال شرق سوريا

بطريقة مموهة.. دور تخريبي امريكي في شمال شرق سوريا
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، دخول وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا والقيام باجراء لقاءات مع التنظيمات الانفصالية، بانه يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، ان قيام وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ايثان غولدريتش مؤخراً بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

واضافت، ان الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة.

واكدت ان هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.

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